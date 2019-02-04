2019/02/04 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي, الاثنين, لنائب رئيس حكومة إقليم كردستان قباد طالباني, على ضرورة تأسيس مرحلة جديدة مقوماتها الاستقرار السياسي والامني.وذكر مكتب المالكي في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه, إن “رئيس ائتلاف دولة القانون استقبل, اليوم, قوباد طالباني والوفد المرافق له, وجرى خلال اللقاء بحث مجمل القضايا المطروحة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يؤكد لطالباني ضرورة تأسيس مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والامني) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يؤكد لطالباني ضرورة تأسيس مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والامني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).