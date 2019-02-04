التربية تتخذ قرارين مهمين بشان طلبة السادس الإعدادي والابتدائي

2019/02/04 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت التربية في بيان مقتضب اطلع عليه موقع "الغدير"، انه" نؤكد الموافقة على إعادة تفعيل نظام المحاولات لطلبة السادس الإعدادي"، مؤكدة، إن" هذا القرار جاء لفسح المجال إمام الطلبة وخلق لهم المزيد من الفرص بغية تحقيق النجاح".

وكانت وزارة التربية قد أعلنت في وقت سابق عن إلغاء قرار السعي السنوي لطلبة الصف السادس الابتدائي في اجتماع هيئة الرأي".

انتهى..م.ر

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