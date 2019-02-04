2019/02/04 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/تعبئة الغاز توضح حقيقة اندلاع حريق بمعملها في بغداد

04/02/2019 16:32:00 PM |

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واع بغداد

نفى معاون مدير عام شركة تعبئة الغاز ازهر فاضل ماتناقلته بعض وسائل الاعلام عن أندلاع حريق في معمل للغاز بمنطقة الفضيلة في حي المعلمين ببغداد .

وقال فاضل في بيان تلقته(وكالة أنباء الاعلام العراقي واع)ان"الشركة تنفي خبر حادث اندلاع حريق في احد معامل الغاز"، موضحا ان "ماحدث في الحي المذكور كان حادثاً عرضياً ادى الى اندلاع حريق في دور احد الباعة الجوالين بسبب مدفأة نفطية".

وناشد فاضل وسائل الاعلام توخى الدقة والموضوعية والمهنية في نقل الاخبار واستيقاها من مصادرها الرسمية ، محذراً من الانجرار وراء تلك المصادر التي لاتفرق بين الدار السكنية والمعامل الصناعية ، وتجهل في الوقت ذاته التعاطي المهني مع الاخبار العامة.

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