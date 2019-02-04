البحري يخطف فوزاً من فريق الحسين في دوري الكرة

2019/02/04 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:خطف فريق البحري لكرة القدم، اليوم الاثنين، فوزا ثمينا من مستضيفه فريق الحسين بهدفين مقابل هدف واحد، في افتتاح الجولة الـ15 من الدوري العراقي الممتاز.وجرى اللقاء بين الفريقين على ارضية ملعب الصناعة الرياضي في العاصمة بغداد، حيث سجل هدفي الفوز لفريق البحري المحترف تيري، واحمد داوود، بينما سجل هدف فريق الحسين الوحيد اللاعب علي كريم من ركلة جزاء.

وفي ضوء هذه النتيجة ارتفع رصيد فريق البحري الى 12 نقطة في المركز 41، بينما بقي رصيد فريق الحسين 11 نقطة في المركز 18 بجدول الترتيب.

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