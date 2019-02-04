2019/02/04 | 17:03

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سانا: الجيش السوري يدمر مقرات لإرهابيي "الحزب التركستاني" في بداما

والناجية بريف جسر الشغور

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