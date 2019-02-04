2019/02/04 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن الأمين العام لغرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة، اليوم الاثنين، ان المصارف الايرانية ستحل بدلا من مكاتب الصرافة العراقية لحل مشكلة تعهدات مصدري البضائع الايرانية الى العراق حيال البنك المركزي الايراني.

وقال "سيد حميد حسيني" لفارس، ضمن اشارته الى انخفاض حجم الصادرات الايرانية الى العراق في الشهر الماضي، قائلا "من خلال القرارات الجديدة التي اتخذت من قبل البنك المركزي، سيتم حل مشكلة التعهدات الوطنية بالعملة الاجنبية لمصدري البضائع الى العراق، ومع هذه القرارات سنشهد تنامي الصادرات الى العراق في الأشهر القادمة".

وتطرق الامين العام لغرفة التجارية الايرانية العراقية المشتركة الى عقد اجتماع بين دائرة النقد الاجنبي بالبنك المركزي والمصارف الايرانية العاملة في العراق، بالقول "في الاجتماع المذكور، وافق البنك المركزي على ان تحل المصارف الايرانية بدلا من مكاتب الصرافة العراقية، في تسلم قيمة البضائع المصدرة بالعملة الاجنبية والدينار العراقي".

واوضح حسيني انه "استنادا الى ذلك، تقرر ان يقوم المصدر الايراني بتسليم قيمة بيع بضائعه في العراق بالدينار الى فروع المصارف الايرانية في العراق ويتسلمها بالريال مقابل سعر اليوم لصرف العملة الاجنبية من فروع البنوك الايرانية، البنك الوطني (ملي) وبارسيان".

واضاف "كما وافق البنك المركزي في هذا الاجتماع، على شراء هذه البنوك نيابة عن البنك المركزي، من المصدرين الدولار أو الدينار العراقي في العراق، وان يتسلم المصدرين الايرانيين قيمة بضائعهم بالريال، وبالتالي سيتم حل مشكلة تعهدات المصدرين الى العراق بالعملة الاجنبية".

واعرب حسيني عن أمله في ان تتمكن ايران من خلال هذه الخطوة الحفاظ على وتيرة الصادرات الى العراق، مضيفا "سيعقد البنك المركزي الايراني الليلة اجتماعا في العراق لحل المشاكل المحتملة، ومن المؤكد سيتم ابلاغ نتيجة التوافقات الاسبوع المقبل".

واشار حسيني الى انه "تم يوم أمس، ابلاغ هذا الموضوع شفهيا الى مصرف بارسيان والبنك المركزي وبالتأكيد سيتم تنفيذها بعد التنسيق المطلوب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تكشف عن "حل" لمشكلة مصدري البضائع الى العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تكشف عن "حل" لمشكلة مصدري البضائع الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).