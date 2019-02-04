صالح يؤكد الدور المهم للأمم المتحدة في العراق

2019/02/04 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الدور المهم للأمم المتحدة في دعم العملية الديمقراطية في العراق.

وأشاد صالح خلال استقباله في قصر السلام ببغداد، اليوم الاثنين، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين هينين بلاسخارت، “بجهود بعثة الامم المتحدة ودعمها للعراق في ترسيخ حالة التعايش السلمي بين العراقيين”، مؤكداً “اهمية دور المنظمة بمساهمتها في تقديم العون والمساعدة للمهجرين واعادة النازحين الى ديارهم”.





من جهتها، اعربت بلاسخارت عن “مساندتها للحكومة العراقية ودعم المشاريع والبرامج الخدمية في البلاد”.





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