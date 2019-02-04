نوري المالكي يستنكر استهداف الكتاب والفنانين والمثقفين من قبل الجماعات المسلحة في العراق

2019/02/04 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكر رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، عمليات استهداف الكتاب والفنانين والمثقفين في العراق.

جاء ذلك خلال استقباله وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، حيث أكد على ضرورة توفير الرعاية الكاملة لشريحة الكتاب والفنانين والمثقفين، مطالبا الأجهزة المعنية بملاحقة الجماعات المسلحة التي تستهدفهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل.

ودعا الى أهمية تقديم الدعم الكامل للوزارة لتكون حاضرة في جميع المحافل المحلية والدولية وضمن المجالات الأدبية والفنية والسياحية.

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