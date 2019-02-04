2019/02/04 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4w5qfAsDxt4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تعيبان: الاتفاقية مع الأردن غير شرعية ونستغرب موقف الحكومة منها #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تعيبان: الاتفاقية مع الأردن غير شرعية ونستغرب موقف الحكومة منها #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).