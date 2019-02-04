المالكي والطالباني يدعوان إلى تأسيس

2019/02/04 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ونائب رئيس حكومة اقليم كردستان قباد طالباني، الاثنين، إلى ضرورة تأسيس مرحلة جديدة مقوماتها الاستقرار السياسي والامني.

وقال مكتب المالكي في بيان حصلت "الاتجاه برس" على نسخة منه، إن الاخير "استقبل اليوم، نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قباد طالباني والوفد المرافق له"، مبينا أن "اللقاء شهد بحث مجمل القضايا المطروحة على الساحة السياسية والأمنية، والحوارات الجارية في اقليم كردستان لتشكيل حكومة الاقليم".

وأوضح البيان أن "الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الوضع السياسي وضرورة إيجاد فهم مشترك يجمع القوى السياسية من اجل التاسيس لمرحلة جديدة تكون من مقوماتها الاستقرار السياسي والامني".

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