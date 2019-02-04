افتتاح أكاديمية للتنس في بغداد

2019/02/04 | 17:14

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(المستقلة)..افتتح على ارض جامعة بغداد ملاعب أكاديمية الموان بحضور عدد من الاقتصاديين في القطاعين والعام والخاص والمختصين.وقال رئيس الأكاديمية احمد العطار تم افتتاح المرحلة الأولى من مواقع الأكاديمية والتي صمتت ونفذت وفق افضل المواصفات العالمية، وعلى غرار الأكاديميات في دول العالم .ولفت الى ان الأكاديمية حضيت بمباركة اللجنة الاولمبية العراقية، حيث تعمل على تنشئة جيل جديد متمكن من لعبة التنس وقادر على تعزيز مكانة العراق في المحافل الدولية، وند قوي لفرق المنطقة والعالم، لا سيما ان هذه اللعبة تحضى بشعبية كبيرة حول العالم .وأشار الى ان الأكاديمية تدار من فريق متخصص على درجة عالية من الكفاءة ومن كلا الجنسين، وباليات عمل جديدة تعتمد لأول مرة في البلاد .

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