تريزا ماي تزور أيرلندا الشمالية في محاولة لتخفيف مخاوف البريسكت

2019/02/04 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تعتزم رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي التوجه إلى أيرلندا الشمالية غداً في مسعى للتوصل إلى حل بشأن عملية البريكست.





وقال المتحدث باسم مكتب الداوننيج ستريت، اليوم الاثنين، إن ماي ستقوم بزيارة أيرلندا الشمالية غداً الثلاثاء من أجل إلقاء خطاب يهدف إلى التأكيد على التزام الحكومة بالوصول إلى حل لأزمة الحدود مع الجمهورية الأيرلندية.





وتأتي الزيارة بالتزامن مع استعداد ماي للعودة إلى بروكسل من أجل المطالبة بإعادة التفاوض حول الصفقة التي تنظم عملية الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي.





ومن المتوقع كذلك أن تلتقي تريزا ماي رؤساء الشركات المحلية الذين أبدوا تأييدهم لصفقة البريكست التي توصلت لها مع بروكسل في نوفمبر الماضي.





وكان البرلمان البريطاني رفض في أواخر الشهر الماضي تنفيذ البريسكت بدون اتفاق بعد رفض إدخال تعديلات على خطة المغادرة مطالباً ماي بإعادة التفاوض على الحدود الأيرلندية.





وبحلول الساعة 1:11 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% ليسجل 1.3052 دولار.





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