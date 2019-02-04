بالفيديو .. ضابط شرطة تعامل بـ

2019/02/04 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أقالت السلطات في جمهوريا بشكيريا الروسية ضابطا في الشرطة ظهر في مقطع فيديو وهو يلقي بعجوز نائم على مقعد في محطة قطارات قروية إلى الأرض.

ودفع رجل الشرطة كما ظهر في المشهد، الرجل المسن ملقيا إياه على الأرض لتنزلق معه عصاه التي يتوكأ عليها وتساعده على السير.وفي ضوء مقطع الفيديو، فتحت شرطة المواصلات في المنطقة تحقيقا تبين من خلاله أن الحادث وقع عام 2017 في محطة سكة الحديد في قرية رايفكا في بشكيريا.وأعلنت إدارة النقل التابعة لوزارة الشؤون الداخلية في روسيا الاتحادية في المنطقة أنه بعد الاطلاع على الفيديو، أقيل أحد الشرطيين اللذين ظهرا في المشهد من صفوف وزارة الداخلية، فيما يتم التحقيق مع الثاني.وستحال المعلومات المستقاة إلى أجهزة التحقيق لاتخاذ ما يلزم.



وفي حال ثبوت ذنب الشرطي الثاني سيتخذ قرار بإقالته هو الآخر من وزارة الداخلية.



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