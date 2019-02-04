نائب عن الإصلاح: الاستقرار السياسي مرهون باستكمال الكابينة الوزارية

2019/02/04 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} رأى النائب عن تحالف الإصلاح غاندي محمد الكسنزان، بان الاستقرار السياسي حالياً مرهون باستكمال الكابينة الوزارية.

وأوضح الكسنزان لوكالة {الفرات نيوز} ان" الجمود السياسي الذي يمر به في إطار استكمال الكابينة الوزارية تدل على وجود مشاكل الى الان لم يتم حلها".وأشار الى ان" هذا الامر سيؤثر على الاستقرار السياسي بشكل عام وسلباً على أداء الحكومة".وكان رئيس تحالف الإصلاح والاعمار السيد عمار الحكيم دعا، قادة البناء للجلوس على طاولة واحدة والخروج برؤية موحدة خدمة للشعب، وضرورة الاتفاق على استكمال الكابينة الوزارية بعيداً عن لي الاذرع.انتهى

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