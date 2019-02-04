تصريح ترامب بشأنها يُفجر الخلافات.. وسائرون يربط جدولة انسحاب القوات الأميركية بإقرار قانون

2019/02/04 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس دعا تحالف سائرون الذي يدعمه مقتدى الصدر، الإثنين، الكتل السياسية إلى ترك الخلافات والمناكفات وتوحيد الصفوف لإقرار قانون يجدول انسحاب القوات الأميركية من العراق وإنهاء الاتفاقيات السابقة السابقة التي أبرمب في الحكومات السابقة، محذرا من الوجود الأجنبي في البلاد.القيادي في التحالف علاء الربيعي قال في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (4 […]

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