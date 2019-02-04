2019/02/04 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس- بغداد اكّد وزير التخطيط، نوري صباح الدليمي، الاثنين، خلال لقائه السفير الياباني لدى العراق نافومي هاشيموتو السفير، على أهمية زيادة نوعية التعاون مع الخبراء اليابانيين، وشدد على الاستثمار الياباني في البلاد.وذكر المكتب الاعلامي للدليمي في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (4 اشباط 2019)، ان “وزير التخطيط استقبل السفير الياباني لدى العراق، والوفد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التخطيط يؤكد أهيمة الاستثمار الياباني في العراق) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التخطيط يؤكد أهيمة الاستثمار الياباني في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).