سائرون تتوعد قوات ترامب برلمانياً

2019/02/04 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت كتلة سائرون النيابية المنضوية في تحالف الاصلاح، اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى عقد جلسة طارئة لمناقشة تصريحات ترامب بشأن مراقبة ايران وطرد جميع القوات الاجنبية من الاراضي العراقية.وقال عضو الكتلة علاء الربيعي في بيان صحفي، ان"الوجود الاميركي بات يشكل قلقا ومصدر ازعاج لدى الشارع العراقي لاسيما بعد التحركات الاخيرة للقوات في بعض المناطق وزيارة ترامب غير الرسمية للبلد".

واضاف، ان"على الكتل السياسية ترك الخلافات والمناكفات وتوحيد الصفوف لاقرار قانون يجدول انسحاب القوات الاجنبية من العراق وانهاء كافة الاتفاقيات السابقة التي ابرمب في الحكومات السابقة".

واشار الى، ان"بقاء تلك القوات يشكل خطرا على العراق سياسيا وامنيا ويزيد من توتر المنطقة"، مؤكدا ان"العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات ولن تستخدم اراضيه منطلقا لضرب دول الجوار".

واعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب، يوم امس الاحد، بقاء قواته في العراق لمراقبة ايران.انتهى/س

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