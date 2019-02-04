النزاهة تحبط محاولة لتهريب النفط وتعيد عقار للدولة في البصرة

وأضافت، أنَّ "فريقاً من المديريَّة تمكَّن في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ من ضبط ثلاثة مُتَّهمين قاموا بالاستيلاء على أرضٍ تابعةٍ لبلديَّة البصرة(مساحات خضراء) بدون أيِّ مُسوِّغٍ قانونيٍّ"، لافتةً إلى أنَّ "المُتَّهمين قاموا باستغلال الأرض التي تقع بجوار مديريَّة الجوازات في المدينة وإنشاء 30 مكتباً وتأجيرها للمواطنين".
وبينت، أنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمُتَّهمين، وعرضه على قاضي التحقيق المُختصِّ لاتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة".انتهى/س
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