هدية غير متوقعة من أمير قطر لنظيره الكويتي

2019/02/04 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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فاجأ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نظيره الكويتي الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، بهدية غير متوقعة.وأهدى الشيخ تميم الأمير الكويتي قميص المنتخب القطري الذي أحرز لقب بطل كأس الأمم الآسيوية للعام الجاري 2019.وصرح أمير قطر للشيخ الصباح، قائلا “لاعبو منتخبنا دائما يذكرون دعمكم وتهانيكم”، من جانبه رد أمير الكويت “إن شاء الله تفوزون بكأس العالم”.يذكر أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، عقدا جلسة مباحثات رسمية في قصر بيان، صباح اليوم الاثنين.وبحسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”، جرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.كما جرى خلال جلسة أمير قطر والشيح صباح الأحمد تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”

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