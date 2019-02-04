2019/02/04 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، اليوم الأثنين، تفقد فريقها المشكل بتوجيه من الوزير باسم عبد الزمان الوضعين المعاشي والخدمي لأهالي بوب الشام بعد مناشدة من الأهالي.

وذكرت رئيس الفريق مدير قسم الخدمات الاجتماعية اسيل حسن لفتة في بيان تلتقته وكالة صدى، انه فور تلقينا توجيه الوزير القاضي بزيارة منطقة بوب الشام الواقعة في أطراف بغداد، نظم الفريق جولة تفقدية للمنطقة يوم أمس الأحد 3/2/2019 للاطلاع على نوعية الخدمات المقدمة لها وجرت خلال الجولة عدة لقاءات مع أهالي منطقة بوب الشام للاستماع إلى مطالبهم.

وأضافت لفتة، إن المنطقة تفتقر إلى العديد من الخدمات الأساسية مثل الصحة والتبليط والبنى التحتية، مشيرة إلى إن الفريق اعد تقريراً مفصلاً عن مخرجات الجولة التفقدية ورفعه إلى الوزير.

يذكر إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان يتابع شخصياً المناشدات الإنسانية كافة التي ترد إلى الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات وخطوط الشكاوى الخاصة بالوزارة.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة العمل:أعددنا تقريرا مفصلا حول احتياجات منطقة بوب الشام في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة العمل:أعددنا تقريرا مفصلا حول احتياجات منطقة بوب الشام في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).