سائرون: ندعو الحلبوسي إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة تصريحات ترامب وطرد القوات الأمريكية من البلاد

2019/02/04 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..طالبت كتلة سائرون النيابية ،الاثنين، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بعقد جلسة طارئة لمناقشة تصريحات ترامب بشأن مراقبة ايران.وقال عضو الكتلة علاء الربيعي في بيان تلقى / الأنصار/ نسخة منه: ” ندعو رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة تصريحات ترامب بشأن مراقبة ايران وطرد جميع القوات الأجنبية من الأراضي […]

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