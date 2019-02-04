2019/02/04 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/خاص..أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي، اليوم الأحد، أن القوات الأمريكية الموجود في الأراضي العراقية هي قوات عسكرية – مقاتلة وليست تدريبية.وقال عليوي في تصريح لموقع / الأنصار/، أن “لجنة الأمن والدفاع أكدت للحكومة أكثر من مرة أن القوات الأمريكية هي قوات عسكرية مقاتلة، في حين بعض النواب برروا تواجد هذه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع النيابية: أمريكا تريد إن تجعل العراق مركزًا لضرب الدول العربية والإسلامية alansaar.

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