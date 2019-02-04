2019/02/04 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شعار نيسان يظهر على مبنى موزع لسيارات الشركة في المكسيك يوم 30 مايو آيار 2017.



تصوير: خوسيه لوي جونزاليس - رويترز.

أفادت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، الإثنين، بأن بريطانيا وعدت بدعم لشركة نيسان بنحو 80 مليون جنيه استرليني (104 ملايين دولار) في عام 2016، كجزء من استثمار ضخم من جانب شركة السيارات اليابانية في مصنعها البريطاني لإنتاج السيارات بعد 4 أشهر فقط من التصويت على الانفصال البريطاني.

وفي خطاب من وزير الأعمال البريطاني، جريج كلارك، لرئيس نيسان آنذاك كارلوس غصن، وعدت الحكومة البريطانية أيضا بحماية قطاع السيارات مع مغادرة البلاد للاتحاد الأوروبي.

ووفقا لفايننشال تايمز، فقد ورد في نص الخطاب أنه “سيكون من الأولويات الضرورية في مفاوضاتنا دعم شركات صناعة السيارات في المملكة المتحدة، وضمان عدم تأثر قدرتها على التصدير إلى الاتحاد الأوروبي و(الاستيراد) منه سلبا بعلاقة المملكة المتحدة في المستقبل مع الاتحاد الأوروبي”.

“تحت أي ظروف، ستضمن الحكومة حفاظ المملكة المتحدة على مكانتها بين الأماكن الأكثر تنافسية لصناعة السيارات وغيرها من الصناعات التحويلية المتقدمة في داخل أوروبا وعلى مستوى العالم، بما في ذلك مواقع مثل سندرلاند”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فايننشال تايمز: بريطانيا وعدت نيسان بدعم قدره 80 مليون استرليني في 2016) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فايننشال تايمز: بريطانيا وعدت نيسان بدعم قدره 80 مليون استرليني في 2016) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).