بالصور.. أول مغنية بوب سعودية تفوز بلقب ملكة مواهب العرب بالولايات المتحدة الأمريكية لعام 2019

2019/02/04 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلشقت السعودية بسمة العتيبي طريقها في عالم الغناء بالولايات المتحدة لتصبح "أول مغنية بوب أمريكي"، وتشتهر فنيا باسم "BAZMA".وحسب الموقع الإلكتروني لقناة "العربية" السعودية، فإن بسمة (18 عاما) من مواليد مدينة جدة، وانتقلت مع أسرتها إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في عمر 12 عاما للمشاركة في مهرجان جوائز الموسيقى.وآنذاك، سجلت بسمة تجربتها الأولى في عالم موسيقى البوب، حيث فازت بجائزة فئة الشباب.

وعن مشوارها الفني، تقول بسمة إنها عندما ذهبت للولايات المتحدة لم تكن تتقن اللغة الإنجليزية، قبل أن تتعلمها عن طريق ترديد أغاني البوب.وأضافت: "عشقت البوب الأمريكي، وأصبحت أكتب أغانيه، وأقوم بتلحينها منذ صغري، حتى قمت بتأليف أغنية اسمها فودو شاركت بها في عدد من المهرجانات الموسيقية، وبعدها حاولت نشر الأغنية والتعريف بها في شركات الإنتاج حتى قررت أن أنتج ألبوماً خاصاً".

وتابعت: "في 2018، انتهيت من كتابة عدد من الأغاني، وعملت لها الألحان بمساعدة أحد مهندسي الصوت، حتى استطعت إصدار ألبوم خاص بعنوان (فير) أي الخوف، وهو منتشر وموجود في العديد من المواقع والأسواق التجارية".وأشار الموقع الإلكتروني لقناة "العربية" إلى أن بسمة استطاعت أن تحقق نجاحات متعددة على مستوى عالمي، وتشارك في مسابقة مواهب العرب، كما غنت أوبرا، وتم اختيارها من بين 100 مشاركة لتفوز بلقب ملكة مواهب العرب بالولايات المتحدة لعام 2019.

وتصنف بسمة نفسها كفنانة شاملة، وكاتبة أغاني بالإنجليزية، إضافة إلى عشقها للغناء والتمثيل.وكشفت أنها تحظى بدعم عائلتها، وتستعد بعد تخرجها من المرحلة الثانوية، مؤخرا، للتسجيل في معهد للدراما والموسيقى أون لاين.

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