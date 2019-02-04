فينيسيوس جونيور: مواجهة برشلونة وأياكس وأتليتيكو؟ أنا هنا في أفضل فريق في العالم ولا نخشى أحدًا

2019/02/04 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يوسف حمدي فيسبوك تويتر رفع النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور راية التحدي في وجه خصوم ريال مدريد، حيث أكد أن الفريق الملكي لا يخشى أحدًا.

وكان ريال مدريد قد حقق انتصارًا على حساب ديبورتيفو ألافيش أمس الأحد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في مباراة تألق فيها الشاب البرازيلي وسجل هدفًا.

وعقب المباراة، تحدث فينيسيوس جونيور عن سعادته بأدائه في الفترة الأخيرة، حيث أكد أن الشعور بأهميته كلاعب شيء إيجابي، وأن الجميع يعملون سويًا لرفع النسق"

وقال جونيور: "نحن أفضل في 2019 عما كنا عليه في أواخر العام الماضي، هذا هو أفضل وقت لدينا ذا الموسم، ونأمل أن يستمر إلى غاية النهاية"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ فبراير ٢٠١٩

وأضاف: "اللعب في ريال مدريد شيء كبير، نعلم أننا سنواجه مباريات صعبة في الفترة المقبلة أمام برشلونة وأتليتيكو مدريد وأياكس أمستردام، ولكننا هنا في أفضل فريق في العالم ولا نخشى أحدًا"

وحول علاقته بالمدرب سانتياجو سولاري قال: "هو مدرب صديق لنا كلاعبين، لقد سألني عن المركز المفضل لي وسمع مني كل شيء، هذه نقطة إيجابية تحسب له"

رسالة إلى بيب جوارديولا..



حتى لا يضحك عليك التاريخ مرة أخرى

يذكر أن البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور كان قد انضم إلى ريال مدريد قبل بداية هذا الموسم، وأصبح لاعبًا أساسيًا في تشكيل الفريق الملكي منذ تولي سولاري مهمة الإشراف عليه.





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