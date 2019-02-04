اتحاد القدم العراقي يكشف تفاصيل اجتماع

2019/02/04 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقدت لجنة تقصي الحقائق، المشكلة للنظر بما تم تداوله من بعض وسائل الاعلام المحلية بعد خروج منتخبنا الوطني من بطولة اسيا، اجتماعها الاول في مقر اتحاد الكرة، اليوم الاثنين.

وقال عضو اللجنة محمد فرحان في بيان ورد لشفق نيوز ان "اللجنة حددت، باجتماعها الاول اليوم، الاطر العامة التي ستستند عليها في عملها من اجل الوصول الى الحقيقة التي تهم الجميع دون استثناء" .

واضاف ان "اللجنة قررت الاستماع الى اطراف عديدة ضمن البعثة العراقية، بدءا من رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود، مرورا برئيس البعثة علي جبار، وانتهاءً بآخر عضو مشارك، فضلا عن عدد من الاعلاميين الموجودين لتغطية الحدث القاري" .

ولفت فرحان الى ان "اللجنة تقع على عاتقها مسؤولية ضخمة جدا، ألا وهي اثبات الحقائق التي تمت الاشارة اليها في بعض وسائل الاعلام من عدمها، لذلك فهي لن تتوانى في التقصي المهني الذي يعطي لكل ذي حق حقه" .

يشار الى ان لجنة تقصي الحقائق تألفت من قاسم لزام وعدنان لفتة ومحمد فرحان.

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