الأمن النيابية تحذر من تسريب معلومات‘‘مهمة وحساسة‘‘ من وزارة الاتصالات

2019/02/04 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت لجنة الأمن والدفاع النيابية ،الاثنين، من خطورة تسريب معلومات

مهمة من وزارة الاتصالات من قبل وزيرها نعيم الربيعي، المشمول

بإجراءات اجتثاث البعث.وقال عضو اللجنة عباس صروط، في تصريحات صحفية، إن "هناك مخاوف من

تسريب المعلومات المهمة والحساسة من وزارة الاتصالات من قبل وزيرها

المشمول بإجراءات اجتثاث البعث، كما المخاوف أيضا من المدراء العامين

في الوزارة، فيجب أن يتم تزكيتهم قبل تسنم هكذا مناصب مهمة

وحساسة".وبين صروط أن "وزارة الاتصالات حساسة ولها علاقة بأمن العراق، فيجب

ابعاد كل شخصية عليها مؤشرات الانتماء الى البعث وغيرها، لمنع تسريبها

الى جهات معادية للعراق والعراقيين".

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