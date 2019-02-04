2019/02/04 | 17:44

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المستقلة – القاهرة – بقلم المفكر المصري الكبير يحيي الابراشي

كيف تفادى الرئيس عبد الفتاح السيسى أخطاء سابقيه ليعيد بناء وطنه على أسس سليمة ؟

كان هذا هو السؤال الذى وعدت الإجابة عليه فى مقالى السابق وألخص الإجابة فيما يلى :-

1) لم يلجأ فى أى من تصريحاته ألى الشعارات العنترية التى لا تتسم بأى صورة من صور الواقعية لترويج المشروعات المزمع تنفيذها .

2) أعاد علاقة مصر بجميع دول العالم وخاصة الدول العربية والأفريقية حتى إثيوبيا التى كانت تهدد بسد النهضة .

3) لم يقحم القوات المسلحة المصرية فى النزاعات والخلافات كما حدث فيما يعرف بحرب اليمن التى إستنفذت كما هائلا من أموال المصريين

4) بدأ العمل على التخلص من البطالة المقنعة داخل القطاع العام التى تكدست بطريقة غير مسبوقة بعد ما سمى بالتأميم وكان فى حقيقة الأمر (الإستيلاء على الممتلكات والمصانع بالقوة) وكانت نتيجتها إنهيار الإقتصاد المصرى وإنهيار قيمة الجنيه .

5) لم يعلن عن ما لديه من معلومات غاية فى الخطورة عن نظم حكم سابقيه تفاديا لنشوب حرب أهلية كما يحدث الآن فى بعض الدول العربية الشقيقة ولوجود كم لا يسهان به من عبدة الأصنام.

6) والأهم من ذلك لم يكون حزبا ليكون حزب الحاكم وليس الحزب الحاكم .

7) نأى بنفسه عن التدخل فى إصدار أو تعديل التشريعات القانونية وأوكلها لنواب الشعب .

8) لا ينكر عدو أو صديق أنه عفيف اليد و عفيف اللسان حتى مع من يتطاولون عليه بالسباب والشتائم المقززة .

9) يحاول بأقصى جهده إعادة إنتماء المواطن المصرى لوطنه مصر فلا يلجأ للهجرة المشروعة والغير مشروعة التى ظلت أملا لكل مواطن على مدار ما يربو عن الخمسين سنة الماضية سعيا لحياة كريمة أو هربا من الفساد الذى إستشرى فى مصر بوحشية.

أما حضرات الجهابذة والمأجورين الذين يعارضون بشراسة وقلة أدب وهم لا يفقهون شيئا فأقول لهم إما أن تكفوا عن سفاهاتكم أو موتوا بغيظكم وأصفهم فى زجل مختصر :-

آه يا زبالة يا لمامة يا حثالة البشر

بكره تشفوا مصر غنية وقوية وجيشها إنتصر

وساعتها نسيبكم تعيشوا عبيد لأمريكا وقطر

وسأتابع كتابة ما أتوقعه فى المستقبل والله أعلم

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