2019/02/04 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت هيئة التقاعد الوطنية، بدفع رواتب المتقاعدين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المباشرة بدفع رواتب المتقاعدين ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المباشرة بدفع رواتب المتقاعدين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).