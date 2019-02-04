الربيعي يدعو الى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة تصريحات ترامب

2019/02/04 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي اليوم الاثنين الى عقد جلسة طارئة للبرلمان.

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