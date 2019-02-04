السجن 10 اعوام لتاجر مخدرات جنوبي ذي قار

2019/02/04 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات ذي قار، الإثنين، حكما بالسجن على احد تجار المخدرات من قضاء الجبايش جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

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