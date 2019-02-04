بالفيديو... نهاية مروعة لسباق سيارات في احد الشوارع

2019/02/04 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة انتهاء سباق سيارات على أحد الطرق المدنية بنهاية مأساوية مرعبة.

ويظهر في الفيديو اندفاع عدة سيارات بسرعة جنونية بشكل متتابع، قبل أن تخرج إحداها عن جادة الطريق وتجاوز الفاصل بين الاتجاهين في مشهد مرعب.انتهى

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