فساد على خراب .. من يعرقل إعمار نينوى؟

2019/02/04 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس رغم مرور أكثر من عام على استعادة محافظة نينوى شمالي العراق إلا أن عمليات إعادة الإعمار ما زالت متلكئة، في ظل تقاطعات بين الجهات المختصة والشركات العاملة في المدينة، التي تواجه اتهامات بالتباطؤ في القيام بأعمالها. وذكرت وكالة “رويترز” في تقرير عن المحافظة نينوى، أن السلطات العراقية لا تملك المعدات الكافية لرفع الركام […]

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