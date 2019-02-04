2019/02/04 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تعتزم شركة "تسلا" الاستحواذ على "ماكسويل تكنولوجيز" لتصنيع البطاريات في صفقة بالأسهم تصل قيمتها إلى 218 مليون دولار.





وقالت "ماكسويل تكنولجيز" في بيان صادر عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، إن الصفقة سيتم تنفيذها عند سعر 4.75 دولار لكل سهم من الشركة بعلاوة 55% عن سعر إغلاق الجمعة والبالغ 3.07 دولار.





ومع وجود نحو 54.9 مليون سهم مصدر من شركة "ماكسويل تكنولوجيز"، فإن ذلك يعني تنفيذ الصفقة بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 217.9 مليون دولار.





وبموجب شروط الصفقة، فإن كل سهم من "ماكسويل" سيتم استبداله مقابل جزء من سهم تسلا بقيمة عند 4.75 دولار.





وبعد القرار تم إيقاف التداول على سعر سهم الشركة العاملة في مجال التكنولوجيا وتصنيع البطاريات في حين أن العقود المستقبلية لسهم لنظيرتها العاملة في مجال تصنيع السيارات الكهربية إلى تراجع بنحو 0.3%.





وعلى مدى الثلاثة أشهر الماضية، فإن سهم ماكسويل شهد خسائر بنسبة 4.4% كما فقد نحو 9.9% من قيمته بالفترة نفسها.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسلا تستحوذ على شركة لتصنيع البطاريات مقابل 218 مليون دولار) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسلا تستحوذ على شركة لتصنيع البطاريات مقابل 218 مليون دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).