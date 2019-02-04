مفوضية الانتخابات:إضافة 700 ألف ناخب جديد من مواليد 2001

2019/02/04 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الاثنين، عن تسجيل 700 ألف ناخب جديد لخوض انتخابات مجالس المحافظات من مواليد2001، مبينة ان العدد الكلي للناخبين العراقيين تجاوز الـ 21 مليون ناخب.وقال عضو مجلس المفوضين حازم الرديني ، ان “مفوضية الانتخابات حددت السادس عشر من تشرين الثاني المقبل موعدا لانتخابات مجالس المحافظات”.وأضاف ان “المفوضية أخذت بنظر الاعتبار العطل الدينية والوقت الكافي لإجراء كافة الإجراءات اللوجستيه”، مشيرا الى انه “تم رفع الكتاب الى مجلس الوزراء عن الموعد المحدد منذ أسبوعين وبانتظار مصادقة مجلس الوزراء على الموعد الجديد او تحديد موعد اخر”.وأضاف ان “المفوضية أضافت اكثر من 700 الف ناخب جديد من مواليد 2001 ممن يحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة”، مبينة ان “المواليد الجدد ستصدر لهم بطاقة قصيرة الأمد من دون صورة لمن لا يراجع المفوضية وبطاقة بايومترية عند المراجعة”.وتابع ان “العدد الكلي للمشمولين بالتصويت في انتخابات مجالس المحافظات يصل الى 21 مليون و 767 الف ناخب بينهم اكثر من 11 مليون ناخب مسجل بايومتريا”.





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