شركة تعبئة الغاز تنفي اندلاع حريق في احد معاملها ببغداد

2019/02/04 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفى معاون مدير عام شركة تعبئة الغاز ازهر فاضل، ماتناقلته بعض وسائل الاعلام بشأن اندلاع حريق في معمل للغاز بمنطقة الفضيلة في حي المعلمين.

وقال فاضل في بيان صادر عن وزارة النفط: ان “ما حدث في الحي المذكور كان حادثاً عرضياً، ادى الى اندلاع حريق في دور احد الباعة الجوالين بسبب مدفأة نفطية”.

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