العراق وتونس يوقعان اتفاقية النقل الجوي بين البلدين

2019/02/04 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت سلطة الطيران المدني العراقي، اتفاقية النقل الجوي مع نظيرتها التونسية، والتي تحل محل اتفاقية النقل الجوي لعام 1975، اضافة الى توقعيها على مذكرة تنفيذية لتسيير الرحلات المباشرة ما بين البلدين.بحضور سفير جمهورية العراق في تونس ماجد عبد الرضا و سفير تونس في العراق ابراهيم الرزقي.

واكد مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي علي خليل ابراهيم في بيان، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه اليوم، ان "اجتماعات ومباحثات مكثفة عقدت على مدى يومين متتاليين مع الجانب التونسي والتي أثمرت عن اتفاق عمل مشترك في مجال التعاون الفني للمطارات والسلامة والملاحة الجوية".

واضاف البيان، بان "لقاء جمع وزير النقل التونسي مع وفدي سلطة الطيران المدني العراقي والخطوط الجوية العراقية بهدف تنسيق العمل المشترك".

وبين ابراهيم، ان "هذه الخطوات تأتي في مجال فتح افاق التواصل للنواقل الوطنية للتشغيل الى مقاصد جوية جديدة وكذلك لتوطيد العلاقات مع الدول العربية في مجال النقل الجوي والطيران المدني من خلال توقيع اتفاقية النقل الجوي بين بغداد وتونس والتي تعد خطوة إيجابية نحو الامام".

تحرير: عامر الشيباني

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