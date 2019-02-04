التربية تقرر الغاء السعي السنوي للسادس ابتدائي

2019/02/04 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، عن الغاء السعي السنوي للصف السادس ابتدائي.وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة فراس محمد حسن في بيان، ان "هيئة الرأي في وزارة التربية قررت في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، الغاء السعي السنوي والاعتماد على الامتحانات العامة فقط بالنسبة للصف السادس الابتدائي".

واتبعت وزارة التربية الية احتساب معدل السنوي للطالب للصف السادس الابتدائي، ويتم جمعه مع معدل البكالوريا للحصول على النتيجة النهائية.انتهى/س

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