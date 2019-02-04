2019/02/04 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر إلى جلسة الأخوة الإنسانية بأبوظبي

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