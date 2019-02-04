2019/02/04 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..رفض المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، اليوم الاثنين، توجهات وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العدوانية والمخالفة للقانون الدولي والدستور العراقي، داعيًا إلى رد سريع وحازم لوقف الانتهاكات الأمريكية بحق العراق وشعبه.وذكر المجلس في بيان حصل / الأنصار/ على نسخة منه، أن “المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وانطلاقا من سیاساته المبدئیة وثوابته الوطنیة، یرفض جملة وتفصیلا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المجلس الأعلى: نرفض التوجهات العدوانية لترامب وندعو لوقف الانتهاكات الأمريكية alansaar.

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