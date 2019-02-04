خبير قانوني: أمريكا تجاوزت على الاتفاقية الأمنية والدستور العراقي ويجب طردها

2019/02/04 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/خاص..أكد الخبير القانوني هاشم العقابي، اليوم الاثنين، أن اتخاذ القوات الأمريكية الأراضي العراقي منطلقًا لتنفيذ اعتداءات على دول الجوار، مخالف للدستور العراقي ولبنود الاتفاقية الإستراتيجية الموقعة بين البلدين.وقال العقابي في تصريح لموقع / الأنصار/، أن “الدستور العراقي يرفض استخدام أراضي البلاد للاعتداء أو أحداث الضرر بالدول المجاورة، وبالتالي لا يمكن للقوات الأمريكية أن […]

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