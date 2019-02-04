كتلة صادقون: نطالب الحكومة العراقية بإعادة تعاملها مع ملف القوات الأمريكية

2019/02/04 | 17:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلدعت كتلة صادقون النيابية، اليوم الاثنين، الكتل البرلمانية الأخرى إلى اتخاذ موقف وطني واحد في الدفاع عن السيادة وعن الدستور العراقي.وقالت الكتلة في بيان لها، تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، أن "التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي حول أسباب التواجد العسكري الأمريكي في العراق تكشف السبب الحقيقي وراء هذا التواجد وأنه لا علاقة له بتقديم المساعدة للقوات الأمنية العراقية وإنما يراد منها استخدام العراق كمنطلق للاعتداء على مصالح دول الجوار.وأضافت، "حيث تعد هذه التصرفات إنتهاكاً صريحاً للدستور العراقي، ونطالب الحكومة العراقية لإعادة تعاملها مع ملف القوات الأمريكية على هذا الأساس ووضع حد لهذا التواجد الذي يريد إدخال العراق في صراعات ومشاكل لا طائل منها"، داعية "كل الكتل البرلمانية الموقرة للاتحاد في موقف وطني واحد في الدفاع عن السيادة وعن الدستور العراقي".

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