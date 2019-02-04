صحيفة تكشف عن زيارة مرتقبة لعبد المهدي الى واشنطن

2019/02/04 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- كشفت تقارير صحفية، اليوم الاثنين ، عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى واشنطن على رأس وفد حكومي كبير، مشيرةً الى ، أن الزيارة ستحمل ملفات مهمة وحساسة للغاية أبرزها الوجود الأميركي في العراق، والصراع مع إيران، والاستثناء من العقوبات على طهران .وقالت صحيفة العربي الجديد في تقرير لها، ونقلاً عن ...

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