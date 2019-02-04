2019/02/04 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلنت هيأة التقاعد الوطنية، اليوم الاثنين، عن مباشرتها بدفع رواتب المتقاعدين المدنيين لشهر شباط.وقال الهيأة في بيان تلقته "الغد برس" انها "باشرت بدفع رواتب المتقاعدين المدنيين لشهر شباط، وكذلك دفع مكافآت المتقاعدين العسكريين من منتسبي الجيش العراقي الجديد وقوى الأمن الداخلي ممن جرت إحالتهم على التقاعد في شهر تشرين الثاني 2018 وشهر كانون الاول 2019 مع صرف فروقات رواتب الشهداء، وضحايا الارهاب بأثر رجعي".

ودعت "المتقاعدين حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني الى مراجعة مراكز الدفع لتسلم مستحقاتهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المباشرة بدفع رواتب المتقاعدين ومكافأة العسكريين ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المباشرة بدفع رواتب المتقاعدين ومكافأة العسكريين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).