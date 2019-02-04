المالكي: التحالف العربي يعمل على إعادة تأهيل الأطفال الذين جندهم الحوثيون

2019/02/04 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المتحدث باسم تحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، إن التحالف يعمل حاليا على إعادة تأهيل الأطفال، الذين جندهم الحوثيون خلال الفترات الماضية، مشيرا إلى أن ميليشيات الحوثي تواصل عمليات تجنيد الأطفال.

وقال المالكي، في مؤتمر صحفي الإثنين، إن هناك 1080 اختراقا لهدنة الحديدة ارتكبتها ميليشيات الحوثي منذ اتفاق السويد، مشيرا إلى أن عمليات تدفق المساعدات الإنسانية مستمرة ضمن عمليات الإغاثة الشاملة في اليمن، وأن الميليشيات الحوثية تمنع وصول المساعدات إلى الموانئ.

وأشار متحدث التحالف إلى أن التحالف العربي يواصل منح التصاريح لدخول سفن المساعدات والبضائع.

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