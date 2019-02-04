الرئيس الفرنسي في العراق قريبا

2019/02/04 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شفق نيوز/ يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، زيارة العراق خلال الشهر الجاري او مايليه.وبحسب مصادر مطلعة فان الرئيس الفرنسي يخطط لزيارة العراق لبحث ملفات امنية وسياسية.وبين ان الزيارة قد تتم منتصف الشهر الجاري او الشهر المقبل على ابعد تصور.وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، قد زار العراق، في الشهر الماضي، وذكر أن الرئيس ماكرون يعتزم زيارة العراق، معبرا عن رغبة باريس في توسيع العلاقات مع بغداد.

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