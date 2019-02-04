2019/02/04 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: i04e_CPyJEY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القيادي في تحالف القرار طلال الزوبعي : احنه نغير رئيس الحكومة اذا ما يعالج الفساد ؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القيادي في تحالف القرار طلال الزوبعي : احنه نغير رئيس الحكومة اذا ما يعالج الفساد ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).