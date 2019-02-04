الخطيب يفتتح محطة شمال الفلوجة التحويلية في محافظة الانبار

2019/02/04 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، افتتاح محطة شمال الفلوجة التحويلية بمحافظة الانبار بسعة (١٣٢ ك.ف).وقال وزير الكهرباء لؤي الخطيب خلال حفل افتتاح المحطة،أطلعت عليه "العهد

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