نائب عن البناء.. ينتقد موقف الحكومة العراقية من تصريحات ترامب ويطالب بالرد عليها بقوة

2019/02/04 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد النائب عن تحالف البناء حسين سعيد، اليوم الاثنين ، الموقف الحكومي بشأن تصريحات ترامب الاخيرة حول بقاء قواته بالعراق ومراقبة النشاط الايراني ، وفيما

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