المباشرة بدفع رواتب تقاعدية وفروقات لهذه الشريحة

2019/02/04 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الهيئة في بيان لها حصل عليه موقع "الغدير"، انه" باشرت هيئة التقاعد الوطنية بدفع رواتب المتقاعدين المدنيين لوجبة شباط ٢٠١٨ وكذلك دفع مكافآت المتقاعدين العسكريين من منتسبي الجيش العراقي الجديد وقوى الأمن الداخلي ممن جرت إحالتهم إلى التقاعد في شهر ١١ / ٢٠١٨ وشهر ١ / ٢٠١٩ مع صرف فروقات رواتب الشهداء وضحايا الإرهاب بأثر رجعي".

واضاف بيان الهيئة، انه" بإمكان المتقاعدين حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني مراجعة مراكز الدفع لاستلام مستحقاتهم".

انتهى..م.ر

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